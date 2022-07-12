ما هو موعد مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

يواصل فريق الأهلي رحلته في اللحاق بالمتصدر نادي الزمالك، حين يصطدم ببطل كأس الرابطة المصرية، فيوتشر، في الجولة 24 من الدوري المصري.



ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة، فيما يأتي خلفه فيوتشر بـ39 نقطة.

يستقبل الاهلي نظيره فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري، مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022

الزمالك - 51 نقطة

بيراميدز - 49 نقطة

الأهلي - 45 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 39 نقطة