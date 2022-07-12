شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى فى عهد إسماعيل عثمان خلال 2966 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عالمنا المهندس إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلى الأسبق، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض، وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى قد أعلن الحداد 3 أيام على روح الفقيد، كما أنه خاطب رابطة الأندية المصرية المحترفة للوقوف دقيقة حداد فى مباراة الفريق ضد سموحه ضمن منافسات الدورى العام، وذلك تقديرًا لما قدمه الراحل للدراويش طوال حياته.

وشيعت جنازة عثمان مساء أمس الاثنين بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.

وتولى الفقيد رئاسة النادى الإسماعيلى فى عصره الذهبى خلال الفترة من موسم 97 حتى موسم 2005 أى 2966 يوما.

لعب الإسماعيلى خلال تلك الفترة ضمن منافسات الدورى العام وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقى ودورى أبطال العرب وكأس السوبر المصرى السعودى، وجاءت نتائجه على النحو التالى ..

جميع البطولات .. 330 مباراة، فاز 169 تعادل 98 خسر 63 لقاء، له 532 هدفًا عليه 286 هدفًا، نقاط 399 بمسابقة الدورى العام.

نجح الإسماعيلى خلال هذه الفترة فى الحصول على بطولتى كأس مصر موسمى 96 / 97 – 99 / 2000 والدورى العام موسم 2001 / 2002، كما أنه حل وصيفا لكأس مصر موسمى 98 / 99 – 2002 / 2003 والدورى العام موسم 99 / 2000 وكأس الاتحاد الأفريقى عام 2000 وكأس السوبر المصرى السعودى عامى 2001 – 2003 ودورى أبطال أفريقيا عام 2003 ودورى أبطال العرب موسم 2003 / 2004.