شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار إيقافه 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، أول رسالة عقب قرار إيقافه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمدة 6 أشهر، بسبب قضيته مع نادى الزمالك، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": "من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعا".

وكشفت مصادر قريبة الصلة من محمود عبد المنعم كهربا أن اللاعب قد يلجأ للقضاء المصرى فى أزمة عقده مع نادى الزمالك، والذى بموجبه تم تغريم اللاعب 2 مليون دولار، بعدما فسخ عقده من جانب واحد.

وأشارت المصادر إلى أن كهربا سيطعن بتزوير العقد الجديد الذى قدمه الزمالك واتحاد الكرة إلى الفيفا.

وجاء موقف كهربا بعد ما تم إيقافه اليوم 6 أشهر على خلفية أزمته مع الزمالك.

وأكدت المصادر أن اللاعب واثق من صحة موقفه القانونى، وأن اتحاد الكرة قدم مستندات غير سليمة لإدانته فى القضية.

وكان نادى الزمالك قد تلقى إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.