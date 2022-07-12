شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخشى مفاجآت ذئاب الجبل فى صراع الحفاظ على لقب الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى، وهي المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

مباراة اليوم هى المواجهة الأهم لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون، والذى يبحث عن طوق نجاة للهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك اختار قائمة المباراة وفقا للظروف التي يمر بها الفريق من غيابات للإصابة والإيقاف، بخلاف بعض اللاعبين الذين انقطعوا عن التدريبات منذ فترة في مقدمتهم طارق حامد ومحمد أبو جبل بخلاف رزاق سيسيه الذى غادر النادى منذ عدة أيام.

وضمت القائمة كلاً من:

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الزمالك حالة من الاستنفار الفني، حيث ركز فيريرا على بعض الجمل والخطط التى سينفذها اللاعبون فى مباراة اليوم، حيث ركز الجهاز الفني للفريق على الكرات العالية وضربات الرأس، وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة تم التركيز خلالها على التعامل مع الكرات العالية في أماكن مختلفة حول الملعب تحت ضغط المنافس.

كما منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات لمحمد أشرف "روقا" وحرص "فيريرا" على عقد جلسة سريعة مع "روقا" قبل المرات ، من أجل شرح بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني - محمود الونش - أحمد فتوح - محمد طارق

خط الوسط : روقا وأوباما وإمام عاشور

خط الهجوم : زيزو وبن شرقي وسيف الجزيري.

وفى المقابل، فإن محمد عودة المدير الفني للمقاولون استقر على تشكيل مواجهة الزمالك ويضم كلا من:

حراسة المرمى .. حسن شاهين

خط الدفاع .. باسم على ، محمد سمير ، محمود عزت ، أمير عابد

خط الوسط .. محمود عبد العزيز ، أحمد عفيفى ، أحمد الشيمى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. أمادو انياص ، أحمد على.