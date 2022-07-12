شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يسعى لاستعادة توازنه اليوم أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل نادى غزل المحلة، فى الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على البنك الأهلى باستاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى.

ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الفوز، حيث تعادل البنك الأهلى مع المقاولون العرب 1/ 1 في الجولة الماضية، فيما تعادل غزل المحلة سلبيا مع الإسماعيلى في نفس الجولة.

ويسعى خالد جلال للعودة إلى النتائج الإيجابية في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب البطولة، وطالب اللاعبين بضرورة احترام لاعبى المحلة وبذل الجهد لخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة ستكون صعبة أمام المحلة الذى يريد تعويض الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام فيوتشر في نهائي كأس الرابطة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.

وفى المقابل، يأمل مصطفى عبده، المدير الفني لغزل المحلة، إعادة ترتيب أوراقه وتصحيح الأخطاء الدفاعية الكبيرة التي وقع فيها اللاعبون في المباريات السابقة، ومحاولة الخروج بالثلاث نقاط أو التعادل على أقل تقدير من أجل التقدم في جدول الدورى.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبو 20 هدفا واستقبلوا 26 .