الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن اتفاقه مع البرتغالي روي فيتوريا على تولي تدريب منتخب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع البرتغالي روي فيتوريا على تولي تدريب منتخب مصر



وأوضح اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن التعاقد مع فيتوريا سيكون لمدة 4 سنوات حتى عام 2026.

وقال المدير الفني البرتغالي في مقطع فيديو نشره اتحاد الكرة المصري: "مرحبا، أنا روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر للأعوام الأربعة المقبلة".

ويعد منتخب مصر التجربة الثانية للمدرب البرتغالي البالغ من العمر 52 عاما في الملاعب العربية بعد عمله مدربا للنصر السعودي من يناير/ كانون الثاني 2019 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وسيكون فيتوريا ثالث مدرب يتولى تدريب منتخب مصر خلال العام الحالي 2022 بعد مواطنه كارلوس كيروش، الذي رحل في مارس/ آذار الماضي عقب الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

بعدها تعاقد الاتحاد المصري مع إيهاب جلال، ولكن تمت إقالته بعد 65 يوما فقط من قرار تعيينه، حيث تولى المهمة في 3 مباريات فقط.

وكشفت تقارير صحفية مصرية أن روي فيتوريا سيعاونه في تدريب منتخب مصر 4 مساعدين من البرتغال.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فقد اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب البرتغالي على راتب سنوي قيمته 2 مليون و400 ألف إسترليني.

يذكر أن آخر تجارب المدرب البرتغالي كانت مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.