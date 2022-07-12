شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتطلع للحفاظ على سلسلة اللا هزيمة أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد جهاز الرياضة، فى الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء بعد الخسارة غير المتوقعة أمام منتخب السويس والخروج من كأس مصر، فيما نجح بيراميدز في عبور عقبة سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.

ويسعى طارق العشرى، المدير الفني لفريق الطلائع، للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ15 مباراة الأخيرة بالدورى، حيث جمع الفريق 21 نقطة، وهى التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر، والوصول للنقطة 36 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

وفى المقابل، أكد اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه يقدم كل ما لديه في كل مباراة والمنافسة صعبة للغاية ويخوض كل مباراة منفصلة ونعمل على حصد النقاط وتحقيق الانتصارات من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري، والحفاظ على سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق السماوى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.