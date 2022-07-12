شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كندا فى دور المجموعات بكأس العالم لناشئات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب ناشئات كرة السلة تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، مع كندا فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التى تقام بالمجر. وفاز منتخب ناشئات السلة على كوريا الجنوبية فى المباراة الأولى بنتيجة 75-73، وخسر الثانية أمام إسبانيا بنتيجة 86/48 .

بهذه النتيجة أصبح رصيد منتخب مصر 3 نقاط بعد فوزه على كوريا الجنوبية وخسارته اليوم، ليحتل المركز الثاني فى المجموعة، خلف إسبانيا المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب كندا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتتذيل كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة بنقطتين.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلاً من جنى الألفي، جودي وائل، سارة أسامة، عائشة سالم، هنا عبد العال، سلمى خضر، فريدة طارق، جنى طارق سعيد، كنزي خورشيد، كنزي عصام، مايا سيد، جنى سيد.