شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات قوية فى ثانى أيام بطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى ثانى أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد فى نسختها الـ 25 التى تستضيفها مصر على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

وتشهد لقاءات اليوم مواجهات بين كل من، زامبيا مع الكونغو الديمقراطية، والسنغال مع أنجولا، والرأس الأخضر مع نيجيريا، وغينيا مع الجزائر، والكاميرون مع المغرب.

فيما يلتقى منتخب الفراعنة غدا مع المغرب فى ختام مواجهاته بالدور الأول بعد مواجهة الكاميرون أمس فى ضربة البداية.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.