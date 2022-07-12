شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد، الأربعاء، على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار مباريات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الدراويش معسكراً مغلقاَ منذ أمس الاثنين استعداداً للمباراة، ويخوض مرانه الأخير الليلة على ملعبه استعداداً للقاء المصيرى الذى يتطلع للفوز به لتحسين وضعه بجدول الدوري.

ويستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود الثنائي باهر المحمدى وعمر الوحش لاعبو الفريق في مباراة سموحة ، وغاب ثنائي الدراويش عن مباراة انبى الأخيرة بعدما فضل الجهاز الفني إراحتهم خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباريات الحاسمة للدراويش بالاسابيع الأخيرة لمسابقة الدوري.

وفى المقابل يغيب أحمد مصطفى لاعب الاسماعيلى عن لقاء فريقه ضد سموحه يأتي ذلك بعدما حصل اللاعب علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة (الدور الأول) بجانب مباراة غزل المحلة الأخيرة، كما يعانى اللاعب من شد في العضلة الخلفية التى تحتاج لراحة سلبية تصل إلى أسبوع قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق فى الفترة القادمة.

وكان الإسماعيلي قد فاز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4، فى المباراة التى أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ليفوز بالميدالية البرونزية لكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى والتي توج فيوتشر بطلا لها.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وانبى، وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة، وخسر من الزمالك وغزل المحلة منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.