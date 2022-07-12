التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - تشهد السادسة والنصف مساء مواجهة مهمة فى الدورى المصري عندما يستضيف الزمالك نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، والتي يعتبرها أبناء ميت عقبة من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون



من المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني ومحمود الونش واحمد فتوح ومحمد طارق

خط الوسط : روقا وأوباما وإمام عاشور

خط الهجوم : زيزو وبن شرقي وسيف الجزيري.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب

وفى المقابل استقر محمد عودة المدير الفني للمقاولون على تشكيل مواجهة الزمالك ويضم كلا من:

حراسة المرمى .. حسن شاهين

خط الدفاع .. باسم على ، محمد سمير ، محمود عزت ، أمير عابد

خط الوسط .. محمود عبد العزيز ، أحمد عفيفى ، أحمد الشيمى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. أمادو انياص ، أحمد على

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى السادسة والنصف مساءً باستاد القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر قنوات اون تايم سبورت.

البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك اختار قائمة المباراة وفقا للظروف التي يمر بها الفريق من غيابات للإصابة والايقاف بخلاف بعض اللاعبين الذين اقطعوا عن التدريبات منذ فترة في مقدمتهم طارق حامد ومحمد ابو جبل بخلاف رزاق سيسيه الذي غادر النادي منذ عدة ايام.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الزمالك حالة من الاستنفار الفني حيث ركز فيريرا على بعض الجمل والخطط التي سينفذها اللعبون في مباراة اليوم حيث ركز الجهاز الفني للفريق على الكرات العالية وضربات الرأس، وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة تم التركيز خلالها على التعامل مع الكرات العالية في أماكن مختلفة حول الملعب تحت ضغط المنافس.

كما منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات لمحمد أشرف "روقا" وحرص "فيريرا" على عقد جلسة سريعة مع "روقا" قبل المرات ، من أجل شرح بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

اما بالنسبة للمقاولون العرب فيدخل محمد عودة مباراة اليوم باحثا عن طوق نجاة للهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.