شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام فيوتشر لأنها إحدى المحطات المهمة فى طريق استعادة درع الدوري، بعد الخسارة من سموحة 2/3 والتعادل مع الجونة فى آخر جولتين، ونرصد فى التقرير التالي أهم 5 معلومات خاصة بمباراة الأهلي وفيوتشر.

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 2_موقف الأهلي في بطولة الدوري 2_موقف الأهلي في بطولة الدوري

1_موعد مباراة الأهلي وفيوتشر

يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18.

3_موقف فيوتشر في بطولة الدوري

يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 21.

4_سواريز يبحث عن الفوز الأول في الدوري

يسعى سواريز لتحقيقه فوزه الأول فى مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة، بينما حقق فوزه الأول مع الأهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

5_نتيجة الدول الأول

التقى الأهلي مع فيوتشر يوم 26 ديسمير الماضي بالجولة الثامنة من بطولة الدوري، وانتهت بالتعادل 1/1، وسجل للأهلي محمد شريف وسجل لفيوتشر كريم نيدفيد.