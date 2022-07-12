شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها مساء غد الأربعاء فى الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، باستاد برج العرب، فى السادسة والنصف مساءً.

ويخوض فريق فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

من جهته عقد البرتغالى نونو الميدا، المدير الفني لفاركو، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد الخسارة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

ونجح فريق الاتحاد السكندري فى الفوز على فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء بالدقيقة 50، فى المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.