شكرا لقرائتكم خبر عن نادى أسوان يقرر تعيين أحمد صديق مديرا تنفيذيا للمركز الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعيين أحمد صديق مديرا تنفيذيا للمركز الإعلامي، وذلك ضمن خطة النهوض والعمل على استغلال السوشيال ميديا، وكشف كل الأخبار الخاصة للجمهور، وذلك في إطار خطة التطوير التي يقوم بها نادي أسوان، عقب تأهله للدورى الممتاز الموسم المقبل.

وعلى جانب آخر يجرى نادي أسوان اختبارات الناشئين بداية من 15 يوليو المقبل، على أن يتم تحديد ملاعب وإجراءات الاختبارات عقب عيد الأضحى مباشرة.

وقام ربيع ياسين، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، بزيارة لقطاع الناشئين للنادي، وأثنى على الجهد المبذول، واعدا بتوفير الفرصة للموهوبين في الموسم المقبل.

ووصل إلى أسوان قبل أيام ربيع ياسين المدير الفني الجديد لفريق أسوان والذي سيقود الفريق الأول خلال مشواره في الدوري الممتاز الموسم القادم.

وكان في استقبال المدير الفني كل من هيثم عرابي المدير الرياضي لقطاع الكرة بالنادي، ومحمود الشيمي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وأتم مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب.

وكان فريق أسوان قد نجح تحت القيادة الفنية للمدرب الشاب أحمد مصطفى بيبو في الصعود للدوري الممتاز مع انتهاء موسم الدرجة الثانية.