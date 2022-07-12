شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12/ 7 /2022 فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات في افتتاح منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى، ويلتقى البنك الأهلى مع غزل المحلة، وطلائع الجيش مع بيراميدز، بجانب مباراتى الزمالك مع المقاولون العرب، والأهلى مع فيوتشر.

موعد مباراة البنك الأهلى وغزل المحلة

يحل نادى غزل المحلة، فى الرابع والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، ضيفاً على البنك الأهلى باستاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز، حيث تعادل البنك الأهلى مع المقاولون العرب 1/ 1 في الجولة الماضية، فيما تعادل غزل المحلة سلبيا مع الإسماعيلى في نفس الجولة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.

وفى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث فاز 5 مباريات وتعادل 11 لقاء وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبو 20 هدفا واستقبلوا 26 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش وبيراميدز

يستضيف طلائع الجيش، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، فريق بيراميدز باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها طلائع الجيش بعد الخسارة غير المتوقعة أمام منتخب السويس والخروج من كأس مصر، فيما نجح بيراميدز في عبور عقبة سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

في المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 49 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 36 هدفا واستقبل 15 هدفا.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يستقبل فريق الزمالك، فى السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، المقاولون العرب باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 11 لقاء وتلقى الهزيمة في 8 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر

يلتقى النادى الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق فيوتشر على ملعب الأهلى والسلام، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21 .