3 مباريات نارية اليوم.. ليفربول يواجه اليونايتد.. والأهلي يصطدم بفيوتشر.. والزمالك يتحدى المقاولون.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق كرة القدم على موعد مع 3 مباريات هامة، اليوم الثلاثاء، 12 يوليو, حيث سيواجه ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد، وديا، في يلعب الاهلي مع فيوتشر، والزمالك مع المقاولون، في إطار الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

في الثالثة عصرا يواجه نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2022 / 2023، على هامش معسكريهما في دولة تايلاند.

القناة الناقلة:

أعلنت قناة الرابعة العراقية الرياضية الحصول على حقوق البث الحصرى لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين الودية، على مستوى الشرق الأوسط.

وقناة "الرابعة" العراقية موجودة على القمر الصناعي نايل سات، وترددها 11334 (H)، ومعدل الترميز 27500 – 5/6

واسم القناة على قائمة القنوات “ALRabiaa Sport“

الزمالك والمقاولون

وعلى الصعيد المحلي، يواجه الزمالك، نظيره المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة يليه بيراميدز برصيد 46 نقطة ويحل الاهلى ثالثاً برصيد 45 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

الأهلي وفيوتشر

وفي إطار نفس الجولة، يستضيف الأهلي، نظيره فيوتشر، فى التاسعة مساء، باستاد الأهلى والسلام.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 21 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سواريس على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، معلول

حمدي فتحي، السولية، قفشة، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتي الزمالك والمقاولون، والأهلى وفيوتشر مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.