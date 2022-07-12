شكرا لقرائتكم خبر عن من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة رسميا تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة لمدة 4 سنوات.

ونستعرض في السطور التالية السيرة الذاتية للمدرب البرتغالي الجديد:

ـ روي كارلوس بينو دا فيتوريا.

ـ مواليد 16 أبريل عام 1970.

ـ مسيرته كلاعب كانت مع أندية برتغالية مغمورة.

ـ بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس عام 2004.

ـ النقلة الأبرز في مشواره التدريبي، عندما تولى قيادة فريق الشباب في بنفيكا.

ـ تولى روي فيتوريا العديد من الأندية المميزة مثل فريق بنفيكا للشباب وبنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

ـ قاد فيتوريا النصر في 86 لقاء وحقق الفوز في 54 وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء، وحصد لقب الدوري مع النصر بالإضافة إلى لقب السوبر السعودي.

ـ حصل فيتوريا مع بنفيكا على كأس بطل البرتغال مرتين، كما حصل على نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا بالإضافة إلى السوبر البرتغالي.

ـ خلال قيادته لفريق سبارتاك موسكو تولى تدريب الفريق في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء.

ـ حصل روي فيتوريا على 8 بطولات خلال تاريخه التدريبي.