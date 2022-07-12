شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الجولة الـ 24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ24 للدوري، وهى المباراة التي يعتبرها أبناء الزمالك من أهم المحطات المتبقية فى طريق الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى السادسة والنصف مساءً باستاد القاهرة، وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت.

البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك اختار قائمة المباراة وفقا للظروف التي يمر بها الفريق من غيابات للإصابة والإيقاف بخلاف بعض اللاعبين الذين اقطعوا عن التدريبات منذ فترة في مقدمتهم طارق حامد ومحمد ابو جبل بخلاف رزاق سيسيه الذي غادر النادي منذ عدة أيام، وضمت القائمة كل من :

في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع : محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق- عبد الله جمعة - أحمد فتوح.

خط الوسط : إمام عاشور -يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - محمود شيكابالا - إسلام جابر - سيد عبد الله نيمار - محمد أوناجم - اشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - يوسف أسامة نبيه.

خط الهجوم : عمر السعيد - سيف الجزيري.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل معسكر الزمالك حالة من الاستنفار الفني حيث ركز فيريرا على بعض الجمل والخطط التي سينفذها اللاعبون فى مباراة اليوم حيث ركز الجهاز الفني للفريق على الكرات العالية وضربات الرأس، وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة تم التركيز خلالها على التعامل مع الكرات العالية في أماكن مختلفة حول الملعب تحت ضغط المنافس.

كما منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات لمحمد أشرف "روقا" وحرص "فيريرا" على عقد جلسة سريعة مع "روقا" قبل المرات ، من أجل شرح بعض المهام الخاصة ببناء الهجمة والمساندة الدفاعية خلال المباريات المقبلة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الغني ومحمود الونش وأحمد فتوح ومحمد طارق

خط الوسط : روقا وأوباما وإمام عاشور

خط الهجوم : زيزو وبن شرقي وسيف الجزيري.

أما بالنسبة للمقاولون العرب فيدخل محمد عودة مباراة اليوم باحثا عن طوق نجاة للهروب من صراع الهبوط، حيث يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، من 23 مباراة، فيما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة، من 22 مباراة.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب

استقر محمد عودة المدير الفني للمقاولون على تشكيل مواجهة الزمالك ويضم كلا من:

حراسة المرمى .. حسن شاهين

خط الدفاع .. باسم على ، محمد سمير ، محمود عزت ، أمير عابد

خط الوسط .. محمود عبد العزيز ، أحمد عفيفى ، أحمد الشيمى ، كريم مصطفى .

الهجوم.. أمادو أنياص ، أحمد على.