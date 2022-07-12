شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة التدريب البرتغالية تسيطر علي الكرة المصرية بعد تولي فيتوريا قيادة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مدرسة التدريب البرتغالية هي التي تسيطر علي الكرة المصرية، خاصة بعدما تعاقد اتحاد الكرة مع البرتغالي روى فيتوريا لتولي تدريب منتخب مصر، خلفًا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته.

وتسيطر المدرسة البرتغالية على بورصة المدربين الأجانب في مصر بسبب النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، وتعد المدرسة الأوروبية الوحيدة المختلفة في الدورى المصري هي المدرسة اليوانية ممثلة في تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الحالي.

مدرسة التدريب البرتغالية تسيطر علي الكرة المصرية في الموسم الحالي، بعدما وصل عدد المدربين من إلى 4 مدربين أحدثهم روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد، وريكاردو سواريز مدرب الأهلي وجيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك ونونو ألميدا مدرب فاركو.

ويعد جوفارن فييرا مدرب إنبي يحمل الجنسية البرتغالية بجوار جنسيته الأصلية البرازيلية، بعيدا عن رحيل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر ومعه مواطنه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعلم الخليج 365 تفاصيل تعاقد روي فيتوريا مع منتخب مصر ، حيث أن العقد لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و400 ألف دولار سنويًا اي سيحصل على ٢٠٠ الف دولار شهريا، ويتواجد مع فيتوريا 4 مساعدين من بينهم مدرب حراس المرمى.