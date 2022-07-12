شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا يصل القاهرة الأسبوع المقبل لقيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الاسبوع المقبل لتَولي مهمة منتخب مصر رسميا.

وتوصل الاتحاد المصري لكرة القدم ، لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة خلفا لإيهاب جلال .

من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.