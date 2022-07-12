شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، واحدة من أصعب مبارياته المحلية هذا الموسم حينما يواجه فيوتشر باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويخوض المارد الأحمر مواجهة الليلة بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ومن قبلها الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى المقابل خسر فيوتشر مباراته الأخيرة فى الدوري أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18هدف ، فيما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 21.

من جهته طالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط واستعادة مسيرة الانتصارات لتحقيق فوز مهم، فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة بعد لعب المؤجلات ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الأول في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة بينما حقق فوزه الأول مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت.

وتتبقى للأهلى مباراتان مؤجلتان وفى حال فوز الأحمربهما سيحصد 6 نقاط، ترفع رصيده للنقطة 51، ليصبح متساويًا مع الزمالك فى عدد النقاط ولكن يفرق عنه في المواجهات المباشرة، حيث يتربع الأبيض على صدارة الجدول حاليًا برصيد 51 نقطة، ويأتى بيراميدز من بعده فى المركز الثانى برصيد 49 نقطة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وبيرسى تاو ومحمود وحيد وحسين الشحات عن الأهلى في مباراة فيوتشر بسبب الإصابة ، بينما يستعيد الاهلى جهود محمد عبد المنعم بعد انتهاء الإيقاف بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب الإنذار الثالث.

وفى المقابل، يدخل فيوتشر بقيادة على ماهر مباراة الليلة منتشياً بتتويجه بطلا لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الأولى عقب فوزه على غزل المحلة بخماسية مقابل هدف ليسجل أول بطولة في تاريخه.

ويتمسك على ماهر بخطف النقاط الثلاث من أنياب الاهلى بعدما ضمن المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم الجديد، ويتسلح فيوتشر بنجومه المتميزين أحمد عاطف ومحمد رضا بوبو وأحمد رفعت وكريم نيدفيد وسعد سمير ومروان محسن.