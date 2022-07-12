شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لمدة 4 سنوات مقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة خلفا لإيهاب جلال.

من ناحية أخرى، أخطر اتحاد الكرة، البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بترشيحه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.