شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف والتر بواليا في الأهلي والعروض المقدمة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر، في الفترة القادمة، بعدما خرج اللاعب من حسابات الأهلي، في ظل عدم وجود رغبة لدى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز ولجنة التخطيط وشركة الكرة في بقاء اللاعب داخل قلعة الجزيرة.

واستقر الرأي داخل الأهلي على تسويق والتر بواليا، ولكنه لم يتم حسم موقف اللاعب بشكل رسمي، في ظل امتلاكه عروضا من أندية خارجية، بخلاف وجود رغبة لدى الإدارة الحمراء في دخوله بأحد الصفقات التبادلية التي ينوي الأهلي إبرامها في الصيف الحالي.

وتلقى بواليا عرضا من نادي القادسية السعودي في الصيف الحالي، ولكن يبقى المقابل المالي الفيصل في حسم الصفقة لصالح الفريق الأحمر، في ظل عدم وصول عرض القادسية السعودي إلى القيمة المستهدفة من قبل إدارة الأهلي حتى الآن.

كما ترغب إدارة الكرة بالأهلي في دخول والتر بواليا ضمن أحد الصفقات التبادلية التي تنوي إبرامها، في ظل اهتمامها بأكثر من لاعب خاصة ثنائي إنبي، مصطفى شلبي ومحمود جاد، وتم عرض بواليا مع أكثر من لاعب آخر في صفوف الأهلي لإنهاء الصفقة مع النادي البترولي.