شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى وفيوتشر وأمين عمر يدير لقاء الزمالك والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات اليوم من الجولة الـ24 لبطولة الدورى المصرى الممتاز. مباراة الأهلى و فيوتشر مباراة الأهلى و فيوتشر حكم ساحة: محمد الحنفي حكم مساعد أول: يوسف البساطي حكم مساعد ثان: عمر فتحي حكم رابع: صبري إبراهيم حكم الفيديو: محمود الدسوقي حكم الفيديو المساعد: محمد عباس قابيل مباراة الزمالك و المقاولون العرب ويدير مباراة الزمالك والمقاولون العرب الحكم أمين عمر، يعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي كحاملي راية، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا. وعلى تقنية الفيديو "الفار" يتواجد الحكم عمرو الشناوي، ويعاونه عمرو عايد.

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