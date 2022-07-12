شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 10 لاعبين في مباراة الأهلي وفيوتشر، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الأهلي وي السلام.

وتفوق الأهلي على فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة التسويقية للقلعة الحمراء 34 مليونا و400 ألف يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية لفيوتشر 9 ملايين و630 ألف دولار.

الأهلى: 34 مليونا و400 ألف يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوى: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

فيوتشر: 9 ملايين و630 ألف دولار

عمر كمال عبد الواحد: مليون يورو

أنيست أبل: مليون يورو

أحمد رفعت: 800 ألف يورو

مروان محسن 500 ألف يورو

ناصر ماهر: 500 ألف يورو