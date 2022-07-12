الامارات | برونزية جديدة لـ «جودو الإمارات» في «المجر غراند سلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن برونزية جديدة لـ «جودو الإمارات» في «المجر غراند سلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاف المنتخب الأول للجودو ميدالية برونزية جديدة لرصيده في بطولة المجر غراند سلام التي اختتمت منافساتها أمس بالعاصمة بودابست بمشاركة 62 منتخباً من مختلف قارات العالم وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو (IJF).

وتمكن اللاعب ماجو معروف خلال الجولة الختامية من إحراز الميدالية البرونزية الثانية في وزن فوق 100 كيلوغرام بعد نزالات قوية في المجموعة الحديدية لأصحاب الوزن الثقيل، متخطياً أبطال بلغاريا، والمجر، وألمانيا، ثم بطل جورجيا في مواجهة المركز الثالث ليضيف برونزية جديدة للمنتخب الذي رفع رصيده إلى ميداليتين برونزيتين لينهي مشاركته في المركز الأول عربياً والـ17 في الترتيب العام.

وتلقى أمين السر العام لاتحاد المصارعة والجودو رئيس البعثة ناصر التميمي، تهنئة رئيس الاتحاد محمد بن ثعلوب الدرعي، الذي ثمن الجهود المميزة والنتائج الطيبة في مختلف البطولات العالمية للجودو.

وطالب بن ثعلوب رئيس البعثة بضرورة الاستعداد لبطولة آسيا التي تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من الرابع إلى السابع من أغسطس المقبل.

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