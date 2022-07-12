الامارات | رسمياً.. بوغبا يعود إلى يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. بوغبا يعود إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى يوفنتوس الإيطالي بعد ستة أعوام قضاها في مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسب ما أعلن أمس نادي مدينة تورينو.

وعاد بطل مونديال 2018 في صفقة حرة إلى النادي الذي شهد أبرز إنجازاته داخل المستطيل الأخضر بين عامي 2012 و2016 بعد مغامرة خالية من المشاعر والألقاب المهمة مع «الشياطين الحمر» مقابل 105 ملايين يورو، في رقم قياسي في تلك الفترة.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» اليومية أن بوغبا (29 عاماً) سيتقاضى راتباً قدره ثمانية ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

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