الامارات | المرر: تميز «المواطنين» و«الأجانب» يصنع الفارق مع الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن المرر: تميز «المواطنين» و«الأجانب» يصنع الفارق مع الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة نادي الظفرة لكرة القدم، مرشد خلفان المرر، إن الخبرات المتراكمة، وتميز لاعبي الفريق من المواطنين والأجانب، سيشكلان الفارق والإضافة المرجوة في الموسم الجديد، الذي يشارك فيه الفريق في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، إلى جانب كأس الرابطة، في وقت يأمل فيه الفريق تجنب الدخول في دوامة البقاء.

وأعرب المرر في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي الظفرة، عن أمنياته في أن يكون التوفيق حليف الفريق الموسم الجديد، وقال: «أتوقع أن يرتفع مستوى المنافسة لدى جميع الأندية، وذلك عطفاً على الصفقات التي أبرمتها الأندية وتحضيراتها، وبالتأكيد نحن في فريق الظفرة نسعى للظهور بأفضل مستوى لدينا».

وكان النادي استقبل مساء أول من أمس، مدربه الجديد الصربي نيبوشا فيشيفينتش، والطاقم الفني المعاون له، الذي تولى مهام الإدارة الفنية خلفاً للمغربي بدر الدين الإدريسي، وكان في استقباله بمطار دبي الدولي مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حسن عباس الحمادي، ووكيل المدرب.

وأوضح مرشد خلفان المرر أن الفريق سيبدأ إعداده للموسم الجديد عملياً يوم الجمعة المقبل، وسيتم تقديم المدرب بشكل رسمي لوسائل الإعلام، على أن يعقد النادي اجتماعاً معه للتنسيق لبقية الملفات، وأن الفحوص الطبية ستكون مصاحبة لإعداد الفريق، على أن يقوم المدرب بمراقبة اللاعبين القدامى والموضوعين تحت الاختبار خلال فترة أسبوعين، يحدد فيهما مجموعته التي ستكون مرافقة له خلال فترة المعسكر الخارجي.

وكشف المرر أن شركة كرة القدم بالتشاور مع المدرب، كانت قد اختارت جمهورية صربيا لتكون مقراً للمرحلة الثانية من الإعداد، مشيراً إلى أن الفريق سيؤدي خلال فترة المعسكر الخارجي أربع مباريات إعدادية، ومن ثم يعود للدولة لمواصلة إعداده حتى بداية الموسم بتاريخ الثاني من سبتمبر المقبل.

من جانب آخر، رحب مشرف الفريق، حسن عباس الحمادي، بالمدرب الصربي، متمنياً له التوفيق في مسيرته الجديدة مع الفريق، وقال إن اللجنة الفنية للنادي ارتأت أن يكون التعاقد مع جهاز فني متكامل من الجنسية نفسها، من أجل التجانس بين أعضاء الجهاز الفني متمنياً أن ترفع هذه الخطوة من النسق العام لأداء الفريق خلال الموسم الجديد.

ويدخل الظفرة الموسم الجديد وسط تحديات صعبة، إذ نجح خلال الموسم المنصرم في تجاوز دوامة الهبوط في اللحظات الأخيرة من عمر دوري المحترفين، باحتلاله المركز الـ12 برصيد 24 نقطة.

وعلى مدار خمس سنوات، وتحديداً منذ موسم 2016-2017، حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين، رغم تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين، وهو ما تكرر في الموسم الماضي، الذي كان الأصعب بين المواسم الأخرى، كونه انتظر حتى الجولة الأخيرة ليحقق بقاءه.

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