الامارات | ريال مدريد يفكر في ضم إيساك

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يفكر في ضم إيساك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن ريال مدريد بدأ يفكر جدياً في التعاقد مع ألكسندر إيساك (22 عاماً)، الذي يقدم مستوى مميزاً مع سوسيداد، رغم أن أرقامه التهديفية ليست مرتفعة.

وقالت الصحيفة إن الشرط الجزائي في عقد إيزاك يبلغ 90 مليون يورو، وبالتالي ستكون هذه الصفقة مكلفة جداً على النادي الملكي، حتى لو وافق سوسيداد على التفاوض.

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