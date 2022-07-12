الامارات | الكوري كيم يتقدّم 132 خطوة نحو «غولف دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن الكوري كيم يتقدّم 132 خطوة نحو «غولف دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم الكوري الجنوبي جوهيونغ كيم 132 خطوة ليصبح بالمركز 36، وأصبح الرابح الأكبر والأكثر تقدماً في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للغولف التي تُقام برعاية موانئ دبي العالمية، ما يعزز من حظوظه في التأهل إلى البطولة الختامية الكبرى التي ستقام في عقارات جميرا للغولف بدبي في نوفمبر المقبل.

جاء تقدم الكوري الجنوبي بعدما حل بالمركز الثالث في بطولة جينيسيس الإسكتلندية المفتوحة، ليكسب 500 نقطة رفع بها رصيده الإجمالي إلى 611 نقطة، وهو الذي يطمح لأن يصبح أول لاعب آسيوي يتوج بلقب بطولة جولة «دي بي وورلد» للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

واستفاد الإنجليزي تومي فليتوود من حلوله بالمركز السادس، ليتقدم إلى المركز 13 في ترتيب جولة «دي بي وورلد» برصيد 1109.5، وهو الذي سبق أن حل وصيفاً في موسم 2017.

من جهته، تقدم الويلزي جايمي دونالدسون 58 خطوة ليصبح بالمركز 63 برصيد 430.5 نقطة.

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