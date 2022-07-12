بعد إيقافه 6 أشهر بسبب الزمالك.. أول رد فعل من كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - علق محمود كهربا، لاعب وسط الأهلي، على قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقافه لمدة ستة أشهر، لحين دفع الغرامة المستحقة لصالح نادي الزمالك.

وكتب كهربا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خلال خاصية «الإستوري»: «من أحسن الظن بالله لا يخذله الله، ولو خذله أهل الأرض جميعًا».

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.