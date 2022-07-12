شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 11/ 7/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الإثنين، الموافق 11/ 7/ 2022 العديد من الأخبار المهمة جاء فى مقدمتها، إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك، وفيريرا يعلن قائمة مواجهة المقاولون غدًا، واستبعاد حازم والمثلوثى لأسباب فنية.

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

نصر عزام: إيقاف كهربا مستمر لحين سداد غرامة الزمالك كاملة

أكد نصر عزام المحامى الدولى أن الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر، بسبب تأخر سداد الغرامة المستحقة لنادى الزمالك، مستمر لحين سداد قيمة الغرامة كاملة.

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون غدًا

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق لحين مواجهة المقاولون العرب، فى السادسة والنصف مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الـ 24 للدوري.

استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية

استبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

أوناجم والجزيرى فى تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون

ظهرت ملامح التشكيل المتوقع لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، بعد التدريب الأخير الذى خاضه الفريق مساء اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وبعده أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى قائمة اللاعبين الذين سيدخلون معسكر الإعداد.

الزمالك يرفض التعاقد مع عمرو وردة.. اعرف التفاصيل

رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو وردة، مهاجم الأهلى السابق والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات المقبلة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

الزمالك يرفض التفريط في سيف الدين الجزيري للخليج

رفضت إدارة نادي الزمالك فكرة الاستغناء عن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب تلقي اللاعب بعض العروض الشفوية من أندية في السعودية والإمارات.

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