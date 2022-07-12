شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العائدين للأهلي في مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود أكثر من لاعب في مباراته المقبلة ضد فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري، بعدما عانى طوال الفترة الماضية من غياب عدد كبير من اللاعبين سواء للإصابة أو للإيقاف.

ويستعيد الأهلي جهود كل من: ياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد في مباراة فيوتشر القادمة، بعد تعافيهم من الإصابة بشد في العضلة الأمامية بالنسبة لعبد القادر وياسر وكدمة في الركبة بالنسبة لطاهر.

كما يستعيد الأهلي جهود محمد عبد المنعم، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة؛ بسبب الإيقاف بعد تراكم الكروت الصفراء، إضافة إلى استعادة جهود بدر بانون، بعد فشل انتقاله إلى نادي قطر القطري، ليصل إجمالي اللاعبين العائدين لصفوف الأهلي في مباراة فيوتشر إلى 5 لاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، ويواجه منافسة قوية مع الزمالك وبيراميدز في صراع تحديد درع الدوري.