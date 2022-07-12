شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف موقف المصابين قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن موقف اللاعبين المصابين بصفوف الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، والمحدد لها السادسة والنصف من مساء الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة العسكري.

وقال الطبيب، إن إبراهيم عادل، لاعب الفريق، لا يزال يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي يعاني منها بتمزق في جدار عضلات البطن، على أمل عودته للتدريبات الجماعية والمباريات في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المنيري، إن إسلام عيسى، تعرض كذلك لكدمة شديدة وجرح قطعي بملتحمة العين ونزيف بالأنف، خلال مباراة سيراميكا الأخيرة بكأس مصر، وتم عرضه على استشاري عيون وطلب بعد إجراء الفحوصات اللازمة منحه راحة لمدة أسبوع للتعافي من الإصابة.

وشدد المنيري على أن المهاجم محمود وادي يعاني هو الآخر من تمزق في أربطة الكاحل أصيب به خلال فترة وجوده مع منتخب بلاده، ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي على أن يعود للمباريات خلال أسبوعين من الآن.

يذكر أن بيراميدز يغيب عنه في مباراة طلائع الجيش، الثلاثي علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.