شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني يكشف آخر استعدادات اتحاد السلاح لاستضافة بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، آخر استعدادات بطولة العالم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر في استاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال الحسيني، خلال تصريحاته: بطولة العالم للسلاح هي الأولى التي تستضيفها مصر منذ عهد الملكية ونحقق اليوم إنجازا وأرقاما قياسية في عدد المشاركين حيث يتواجد 103 دول مشاركة بإجمالي عدد لاعبين 960 منهم 440 لاعبة و520 لاعبا و800 مرافق وحوالي 25 صحفيا أجنبيا ومتوسط الحضور في الصالة يوميا 3000 فرد.

وأضاف: الاتحاد الدولي بكامل هيئته سيكون متواجدا في مصر لمتابعة البطولة، كما سيعقد اجتماعا على هامش البطولة يوم 17 يوليو، وذلك بعدما نجحنا في اقناعهم بإقامته في مصر بدلا من الانتظار حتى شهر أغسطس، حيث تعقد جلسات الاتحاد الدولي بشكل منتظم كل 3 أشهر، وكان آخر اجتماع في شهر مايو الماضي.

وتابع: بطولة العالم التي تستضيفها مصر هي الأولى منذ عام 2019؛ بسبب مرور العالم بأزمة فيروس كورونا، ثم إقامة الأولمبياد، وبالتالي يريد الجميع المشاركة في البطولة الأقوى، والتى تسمح للاعبين بجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

واستطرد: مصر تجمع 5 قارات بين أحضانها، حيث تشارك أفريقيا بـ16 دولة والأمريكتين بـ23 دولة وآسيا بـ26 دولة وأوروبا بـ36 وقارة أستراليا بدولتين.

وأشار الحسيني، خلال تصريحاته، إلى تغير مصر بعد ثورة 30 يونيو، حيث أصبحت مصدر جذب للسياحة والرياضة في وقت واحد والجميع يرغب في زيارتها بفضل التغيرات الجذرية التي صنعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت قياسي وقصير.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني تصريحاته قائلا: اتحاد السلاح وضع قدمه على طريق الصعود للقمة ونتاج هذا وجدناه في بطولة أفريقيا رغم تجنيس الدول للاعبي فرنسا واتجاه قارة أفريقيا لتجنيس اللاعبين الأوروبيين، أنا فخور بأن الجهاز الفني للمنتخب المصري بأكمله مصريين وشباب.