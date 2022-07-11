الامارات | "الفيفا" يفرض عقوبة "مغلّظة" على كهربا.. ومرتضى منصور يعلق

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيفا" يفرض عقوبة "مغلّظة" على كهربا.. ومرتضى منصور يعلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عاقب المهاجم محمود كهربا بالإيقاف بسبب تأخره عن سداد الغرامة المستحقة لنادى الزمالك.

وكتب أمير مرتضى على حسابه عبر موقع "تويتر": "لجنة الانضباط بالفيفا تصدر قرارا بإيقاف كهربا عن اللعب لمدة ستة أشهر لحين سداد الغرامة".

وكان كهربا كسر عقده مع الزمالك قبل موسمين من طرف واحد رغم سريان عقده مع ناديه ورحل إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ثم فسخ عقده مع الفريق البرتغالي في يناير 2020 ورحل للأهلي المصري.

وحصل الزمالك على حكم من "الفيفا" بتغريم كهربا ونادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، ولكن اللاعب قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية تأييد غرامة كهربا لصالح الزمالك بمبلغ مليوني دولار، مع تحميل اللاعب الفوائد المستحقة من هذا المبلغ منذ صدور القرار في يونيو 2019.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، إن قرار إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، هو أكبر انتصار للقلعة البيضاء، ودليل على صحة موقف النادي.

وقال منصور في تصريحات صحافية الاثنين: "لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نصرت نادي الزمالك في قضيته ضد محمود كهربا، وهو أكبر انتصار لمجلس الإدارة".

وأضاف: "إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر يعتبر ردا على المشككين، وأن عقد اللاعب مع الزمالك كان سليما، وليس مزورا كما تردد في الفترة السابقة".

وواصل: "نادي الزمالك مستمر في موقفه، وبخصوص أي قضية لن نتنازل عن حقنا وسنحارب من أجله، مثلما حدث في قضية كهربا، وسوف نحصل على حقوقنا كاملة".

وأتم: "يجب على اتحاد الكرة المصري تنفيذ قرار إيقاف كهربا، وفي حالة عدم دفع اللاعب للغرامة الموقعة عليه سيتم تقديم شكوى جديدة ضده".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news