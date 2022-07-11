الفراعنة يكتسحون الكاميرون بفارق 23 هدفا في افتتاح أمم إفريقيا لليد

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح منتخب اليد الأول للرجال، نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17، فى افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجاري.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20/7 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبي المنتحب الوطني.

وفي الشوط الثاني، واصل الفراعنة اكتساح لاعبي الكاميرون، لينتهب اللقاء بفوز مصر بفارق 23 هدفا.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.