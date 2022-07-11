شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو مدرب منتخب اليد: سعيد بالبداية القوية في أمم أفريقيا.. ونشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، أنه سعيد بالبداية القوية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والفوز على منتخب الكاميرون في أول مباراة.

وفاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد، بقيادة على نظيره الكاميروني بنتيجة 40 - 17، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى.

وقال باروندو، في المؤتمر الصحفي للقاء: "حققنا فوزا مهما على الكاميرون في بداية مشوارنا بالبطولة الأفريقية، وقدمنا أداء قويا اليوم وهي بداية مهمة لنا جميعا، ونتمنى التوفيق لمنتخب الكاميرون في المباريات المقبلة".

وأضاف: "الفوز مهم دائما ويجب أن تكون في أقوى مستوى خلال الفترة المقبلة في البطولة، وندرس جميع الفرق، وفي الأدوار المقبلة بربع النهائي ونصف النهائي يجب أن نتطور بشكل أكبر".

وتابع: "خسارة ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط لم تؤثر على اللاعبين وهي بطولة تحضيرية لأمم إفريقيا والأن نحن في بطولة مختلفة ويجب أن نركز في أمم أفريقيا للتتويج باللقب والتأهل لبطولة العالم".

وأتم: "جميع اللاعبين في المنتخب لديهم الجاهزية التامة للظهور بشكلٍ أفضل في كل المباراة، وعندما نحتاج أي لاعب في الأدوار المقبلة سنجده ونحن منتخب يمتلك إمكانيات ولدينا فرصة التتويج باللقب ويجب أن نأخذ البطولة خطوة بخطوة ".