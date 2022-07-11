اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 فى مقدمتها، منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.

منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.. فيديو و صور

فاز منتخب اليد الأول للرجال على نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

 

منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.. فيديو و صور

كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

كشفت مصادر قريبة الصلة من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب قد يلجأ للقضاء المصري في أزمة عقده مع نادي الزمالك والذي بموجبه تم تغريم اللاعب 2 مليون دولار، بعدما قام بفسخ عقده من جانب واحد.

 

كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

 

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

عودة عبد القادر وياسر ومنعم لقائمة الأهلي أمام فيوتشر غدا

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.

عودة عبد القادر وياسر ومنعم لقائمة الأهلي أمام فيوتشر غدا

 

اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تقرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، إلى طاقم حكام أجنبي، وسيتم مخاطبة عدة دول لتعيين طاقم مميز للقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي.

اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية

استبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية

 

 

الزمالك يرفض التعاقد مع عمرو وردة.. اعرف التفاصيل

رفض مسئولو نادى الزمالك فكرة التعاقد مع عمرو وردة، مهاجم الأهلى السابق والمحترف في أنورثوسيس القبرصى، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات المقبلة، خاصة بعد فسخ تعاقده مع النادى القبرصى.

الزمالك يرفض التعاقد مع عمرو وردة.. اعرف التفاصيل

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا