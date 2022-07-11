شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 فى مقدمتها، منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.

منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.. فيديو و صور

فاز منتخب اليد الأول للرجال على نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

كشفت مصادر قريبة الصلة من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب قد يلجأ للقضاء المصري في أزمة عقده مع نادي الزمالك والذي بموجبه تم تغريم اللاعب 2 مليون دولار، بعدما قام بفسخ عقده من جانب واحد.

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

عودة عبد القادر وياسر ومنعم لقائمة الأهلي أمام فيوتشر غدا

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تقرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، إلى طاقم حكام أجنبي، وسيتم مخاطبة عدة دول لتعيين طاقم مميز للقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي.

استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية

استبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.