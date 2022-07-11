الأهلي ينعي المهندس إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلي الأسبق

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القاهرة - سامية سيد - نعى رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى المهندس إسماعيل عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفي المهندس إسماعيل عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق ورئيس نادي المقاولون العرب الأسبق، اليوم، ورئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسماعيلية الأسبق، وابن شقيق المهندس عثمان أحمد عثمان، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة.

وسادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي محافظة الإسماعيلية على وفاة المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الإسماعيلي الأسبق، لتمتعه بسيرة طيبة ودماثة خلق وتواضع وسماحة الفكر والسماحة، كما أنه كان محبوبا داخل وخارج المحافظة .

ونعى أهالي ورياضيو المحافظة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة .

وحصل المهندس إسماعيل عثمان على دكتوراه فى إدارة الأعمال الهندسية عام 1999 من "جامعة لوفبرا" بالمملكة المتحدة، وماجستير فى إدارة التشييد عام 1972 من ذات الجامعة، وبكالوريوس فى الهندسة المدنية عام 1965 من "جامعة عين شمس" في مصر.

وتولى منصب رئيس مجلس إدارة "شركة الوادي الأخضر"، و"شركة آراب للتحكم الآلي"، كما كان عضواً في مجلس إدارة كل العديد من الشركات ومنها: "شركة إنفيرو إيجيبت"، و"الشركة المصرية للاستثمار العمراني"، و"شركة آراب للصناعات الكهربائية".

وهو كبير مستشاري "مجموعة عثمان أحمد عثمان"، ونائب رئيس مجلس إدارة "الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء". ورئيس مجلس إدارة "الجمعية التعاونية التعليمية لمدارس مصر للغات"، جمهورية مصر العربية.

ترأس مجلس إدارة كل من "المؤسسة المصرية للتنمية المستدامة"، و"جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة"، و"المعهد العالي للهندسة"، وشغل منصب رئيس "غرفة الصناعات الغذائية" التابعة لـ"اتحاد الصناعات المصرية" بين 1984 و1988، ورئيس "المجلس المصري الأمريكي للتعاون الاقتصادي لشؤون القطاع الخاص"، ونائب رئيس لجنة الأعمال المصرية الكندية بين 1985 و1988.

شغل منصب الأمين العام وعضو مجلس الإدارة في "جمعية رجال الأعمال المصريين"، ونائب الأمين العام لـ"اتحاد رجال الأعمال العرب"، ونائب رئيس "اتحاد المقاولون العرب"، ورئيس "المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية"، ورئيس مجلس إدارة كل من "شركة مصر لمعلومات التشييد والبناء"، و"شركة المقاولون العرب – عثمان أحمد عثمان وشركاه"، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل".