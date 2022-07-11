شكرا لقرائتكم خبر عن قائد منتخب الكاميرون لكرة اليد: قدمنا مباراة جيدة أمام منتخب مصر والنتيجة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال إيزاك فونشو، قائد منتخب الكاميرون لكرة اليد، إن فريقه قدم مباراة جيدة في حدود إمكانياته أمام منتخب كبير بقيمة منتخب مصر حامل لقب بطولة أفريقيا والمرشح الأول للفوز باللقب.

وأضاف فونشو، في تصريحات له بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراته أمام منتخب مصر، في بطولة إفريقيا لكرة اليد: لسنا غاضبين من النتيجة فهي طبيعية خاصة أننا منتخب صغير بالنسبة للمنتخب المصري.

وتابع: استفدنا كثيرا باللعب أمام المنتخب المصري وتعلمنا من الأخطاء وسنعمل على تصحيحها في المباراة المقبلة.

وأتم: الأهم بالنسبة لنا هو اكتساب الخبرات والمشاركة بشكل جيد في المباريات القادمة من أجل مستقبل أفضل لمنتخبنا.

وخسر منتخب الكاميرون أمام منتخب مصر بنتيجة 40 - 17 في مستهل مشوار المنتخبين في البطولة.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب المغرب غدا الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

وانطلقت اليوم منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد مصر 2022، وأقيم حفل افتتاح البطولة قبل مباراة مصر والكاميرون، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور ايمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الألفي مدير البطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تشارك فيها 13 دولة بعد اعتذار كينيا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولى في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.