شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على: لاعبو المنتخب خاضوا لقاء الكاميرون بكامل تركيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد على، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن جميع اللاعبين خاضوا لقاء الكاميرون اليوم بكامل تركيزهم وبجدية كبيرة، من أجل تحقيق الفوز حيث يتميز المنتخبات الأفريقية بالقوة البدنية، ونسعى لتحقيق البطولة التي تقيم على أرض مصر لتعويض الجمهور خسارة الميدالية الذهبية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال محمد على، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مدرب حراس مرمى المنتخب يضع الثقة في جميع الحراس و المساهمة بشكل كبير في تطوير الأداء و عدم الاهتزاز في المستوى أمام جميع المنتخبات الكبيرة.

وفاز منتخب اليد الأول للرجال على نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20/7 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبين: على زين و أكرم يسرى و عمر الوكيل بكار و الحارس محمد على الذى نجح فى التصدى للعديد من الكرات.

أما الشوط الثانى، فشهد إستمرار التفوق الهجومي للفراعنة وسط محاولات باهتة للجانب الكاميرونى لتقليص الفارق فى شوط شهد مواصلة تألق الحارس محمد على و معه اللاعب أحمد سيسة و أحمد خيرى و المخضرم أحمد الأحمر.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .