شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر قريبة الصلة من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب قد يلجأ للقضاء المصري في أزمة عقده مع نادي الزمالك والذي بموجبه تم تغريم اللاعب 2 مليون دولار، بعدما قام بفسخ عقده من جانب واحد.

وأشارت المصادر إلى أن كهربا سيطعن بتزوير العقد الجديد الذي قدمه الزمالك واتحاد الكرة إلى الفيفا.

وجاء موقف كهربا بعد ما تم إيقافه اليوم 6 أشهر علي خلفية أزمته مع الزمالك.

وأكدت المصادر أن اللاعب واثق من صحة موقفه القانونى وأن اتحاد الكرة قدم مستندات غير سليمة لإدانته في القضية.

وكان نادى الزمالك قد تلقى إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامى محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليونى دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتباراً من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

وتواصل محامى محمود كهربا مع المستشار القانونى لنادى الزمالك وطلب تخفيض قيمة الغرامة، إلا أن إدارة الزمالك رفضت طلب كهربا، كما رفضت طلبت جدولة المبلغ وتمسكت إدارة النادى بكل بنود الغرامة بما فيها الفوائد.