شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحفز اللاعبين بجلسة خاصة قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة محمد عودة.

يأتي هذا في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تحفيز اللاعبين قبل مباراة الزمالك التي ستقام غدا الثلاثاء في الدوري.

وأبدى المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني واللاعبين وطالبهم ببذل أقصى مجهود والالتزام التام في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق لتحسين موقفه في جدول الدوري.

وتابع فتحي مران الفريق الأخير والذي شهد حماسا كبيرا من اللاعبين.

وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم استعدادا للمباراة وحرص محمد عودة المدير الفني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين لشرح المهام المطلوبة وطريقة اللعب.