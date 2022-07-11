شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك واللاعب يلجأ للقضاء المصرى.

كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

كشفت مصادر قريبة الصلة من محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أن اللاعب قد يلجأ للقضاء المصري في أزمة عقده مع نادي الزمالك والذي بموجبه تم تغريم اللاعب 2 مليون دولار، بعدما قام بفسخ عقده من جانب واحد.

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

تلقى نادى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبد المنعم كهربا 6 أشهر لحين سداد مستحقات الزمالك.

منتخب اليد يهزم الكاميرون فى ضربة بداية أمم أفريقيا.. فيديو و صور

فاز منتخب اليد الأول للرجال على نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

عودة عبد القادر وياسر ومنعم لقائمة الأهلي أمام فيوتشر غدا

أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غد الثلاثاء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة 24 في بطولة الدوري الممتاز.

سواريز يحاضر لاعبى الأهلى بالفيديو وتدريبات خططية بختام التحضير لـ فيوتشر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة يخاطب أوروبا لاستقدام حكام نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تقرر إسناد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها 21 يوليو الجارى، إلى طاقم حكام أجنبي، وسيتم مخاطبة عدة دول لتعيين طاقم مميز للقاء المقرر إقامته باستاد القاهرة الدولي.

استبعاد حازم والمثلوثى من قائمة الزمالك أمام المقاولون لأسباب فنية

استبعد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، كلا من حازم إمام وحمزة المثلوثى، ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى، من قائمة مواجهة المقاولون العرب.

رجب بكار معروض على الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى عاد رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق طلائع الجيش، للصورة لتدعيم الجبهة اليمنى فى الزمالك خلال الموسم المقبل، خاصة أن اللاعب كان على رادار القلعة البيضاء قبل أن يتعرض للإصابة بكسر الترقوة، ويبتعد عن الملاعب، ويأمل بكار فى استعادة تألقه والعودة لمستواه المعهود.