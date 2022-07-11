شكرا لقرائتكم خبر عن تركيز وضحك في ختام تحضيرات الأهلي لمواجهة فيوتشر بالدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الختامي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش، في ختام التحضير لمباراته ضد فيوتشر غدا الثلاثاء في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، حالة من التركيز الشديد والجدية، كما ارتسمت الابتسامة على وجوه عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة فيوتشر.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال، وذلك قبل خوض تدريبات الكرة التي ركز فيها المدير الفني على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.



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