شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مران الأهلي الختامي قبل مباراة فيوتشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الختامي مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش في ختام التحضير لمباراته ضد فيوتشر غدا الثلاثاء في الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، حالة من التركيز الشديد والجدية، كما ارتسمت الابتسامة على وجوه عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو لملخص مران الفريق الأهلي الختامي قبل مباراة فيوتشر غدا:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق المران، عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة فيوتشر.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف بيدرو جيميرايش، مخطط الأحمال، وذلك قبل خوض تدريبات الكرة التي ركز فيها المدير الفني على الجزء الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مباراة الغد.

كما حرص المدير الفني على عقد جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية للتحضير لمواجهة فيوتشر.

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.

وواصل محمود وحيد، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش المران، كما قام بتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للتخلص من إصابة العضلة الضامة وتجهيزه للمشاركة الجماعية.