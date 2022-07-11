شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلي يقفون دقيقة حدادا على روح المهندس إسماعيل عثمان قبل مرانهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على الوقوف دقيقة حدادًا على روح المهندس إسماعيل عثمان رئيس النادي الأسبق، وذلك قبل بداية المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سموحه مساء الأربعاء المقبل على ملعبه، فى إطار الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد أعلن الحداد 3 أيام على روح رئيس النادي الأسبق الذى وافته المنيه عصر الإثنين بعد صراع مع المرض، كما خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم للوقوف دقيقة حداد خلال المواجهة القادمة ضد الفريق السكندري.

يأتي ذلك نظرا لما قدمه رئيس الإسماعيلي الأسبق لخدمة النادي طوال حياته.