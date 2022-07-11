شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم الكاميرون 40 / 17 فى ضربة بداية أمم أفريقيا.. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب اليد الأول للرجال على نظيره الكاميرون بنتيجة 40 / 17 فى ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى والصالة الدولية بالسادس من أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 20/7 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للاعبين: على زين و أكرم يسرى و عمر الوكيل بكار و الحارس محمد على الذى نجح فى التصدى للعديد من الكرات.

أما الشوط الثانى، فشهد إستمرار التفوق الهجومي للفراعنة وسط محاولات باهتة للجانب الكاميرونى لتقليص الفارق فى شوط شهد مواصلة تألق الحارس محمد على و معه اللاعب أحمد سيسة و أحمد خيرى و المخضرم أحمد الأحمر.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا المدير الفنى للفراعنة قائمة للبطولة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه.

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع.

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد.

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى مع منتخبي المغرب والكاميرون .



















































































































































































