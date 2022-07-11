شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك واللاعب يلجأ للقضاء المصرى.

كهربا قد يلجأ للقضاء المصري بعد إيقافه 6 أشهر بسبب أزمته مع الزمالك

إيقاف كهربا 6 أشهر لحين سداد 2 مليون دولار مستحقات الزمالك

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